В Чехии откроется новый центр для украинцев, в котором можно будет получить консультации по работе, жилью, документам

Чехия готовится открыть "Центр единства", который будет служить контактным пунктом для ряда типов консультаций, среди которых не только трудоустройство, но и добровольное возвращение в Украину.

Передает УНН со ссылкой на Еuractiv.

Детали

В рамках плана ЕС по подготовке к окончательной отмене временной защиты, в столице Чехии, Праге будет создан "Центр единства" для украинцев. Цель - помощь в интеграции и добровольном возвращении.

"Центр единства" также будет служить контактным пунктом для получения консультаций по вопросам жилья, трудоустройства и правового статуса. Добавляется, что соответствующий центр не заменит роль официальных государственных учреждений.

Я был очень откровенным с украинской стороной: мы готовы помочь с центром единства в Чехии, чтобы помочь людям, которые хотят вернуться [в Украину], но давайте будем реалистами - многие из этих людей уже планируют остаться в странах, где они искали убежища - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN, ЕНП) в пятницу в Люксембурге.

Справочно

Место расположения учреждения в центре Праги, предложила украинская сторона, пишет Еuractiv. Пока что проводят необходимые реконструкционные работы.

Среди других сведений указывается, что инициатива является частью рекомендации Европейской комиссии государствам-членам. Это рекомендации в рамках подготовки к скоординированному переходу от статуса временной защиты, который продлится до марта 2027 года.

Временная защита в настоящее время охватывает почти 4,3 миллиона украинцев по всему ЕС. Большинство из них проживают в Польше, Германии и Чехии. Система обеспечивает доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда для тех, кто бежит от российской агрессии. - пишет издание.

В нынешних условиях, когда это функциональный инструмент, который может обеспечить уверенность тем, кто бежал от войны, продолжение имеет смысл. Но именно по просьбе Чешской Республики польское председательство также интенсивно сосредоточилось на том, что делать после окончания войны – если мы увидим какое-то долгосрочное прекращение огня, на которое мы все надеемся - заявил министр внутренних дел Чехии.

Напомним

Украина и Чехия провели переговоры о поставках боеприпасов. Обсудили продолжение программы "Чешская инициатива", а также финансирование на 2025 год и планирование на 2026, учитывая активность армии рф.

В прошлом году Украине в рамках "чешской инициативы" поступило около полутора миллионов снарядов разного калибра, в этом году поступит еще 400 тысяч, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.