В Чехии откроется новый центр для украинцев, в котором можно будет получить консультации по работе, жилью, документам

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
Эксклюзив
09:55 • 332 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 10654 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
07:14 • 25039 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
06:29 • 34542 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
06:27 • 36616 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
05:14 • 43866 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 70778 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 128089 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 115890 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 102962 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5м/с
45%
748мм
Популярные новости
РФ готовит псевдовыборы на ВОТ Украины с электронным голосованием - ЦНС16 июня, 00:24 • 66091 просмотра
Великобритания впервые в истории назначила руководителем Ми-6 женщину: кто возглавит спецслужбу16 июня, 01:59 • 30750 просмотра
Переговоры вместо оружия: США фактически прекращают военную помощь Украине16 июня, 02:17 • 71127 просмотра
Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами: есть попадание в жилую многоэтажку, десятки пострадавших (видео)16 июня, 02:54 • 72139 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 29795 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 6278 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 8946 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 107771 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 179899 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 238346 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 8286 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 29827 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 52333 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 48723 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 146696 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

В Чехии откроется новый центр для украинцев, в котором можно будет получить консультации по работе, жилью, документам

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Праге создадут "Центр единства" для украинцев, где будут предоставлять консультации по вопросам жилья, работы и правового статуса. Центр будет способствовать интеграции и добровольному возвращению в Украину.

В Чехии откроется новый центр для украинцев, в котором можно будет получить консультации по работе, жилью, документам

Чехия готовится открыть "Центр единства", который будет служить контактным пунктом для ряда типов консультаций, среди которых не только трудоустройство, но и добровольное возвращение в Украину. 

Передает УНН со ссылкой на Еuractiv.

Детали

В рамках плана ЕС по подготовке к окончательной отмене временной защиты, в столице Чехии, Праге будет создан "Центр единства" для украинцев. Цель - помощь в интеграции и добровольном возвращении.

"Центр единства" также будет служить контактным пунктом для получения консультаций по вопросам жилья, трудоустройства и правового статуса. Добавляется, что соответствующий центр не заменит роль официальных государственных учреждений.

Я был очень откровенным с украинской стороной: мы готовы помочь с центром единства в Чехии, чтобы помочь людям, которые хотят вернуться [в Украину], но давайте будем реалистами - многие из этих людей уже планируют остаться в странах, где они искали убежища

 - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан (STAN, ЕНП) в пятницу в Люксембурге.

Справочно

Место расположения учреждения в центре Праги, предложила украинская сторона, пишет Еuractiv. Пока что проводят необходимые реконструкционные работы.

Среди других сведений указывается, что инициатива является частью рекомендации Европейской комиссии государствам-членам. Это рекомендации в рамках подготовки к скоординированному переходу от статуса временной защиты, который  продлится до марта 2027 года.

Временная защита в настоящее время охватывает почти 4,3 миллиона украинцев по всему ЕС. Большинство из них проживают в Польше, Германии и Чехии. Система обеспечивает доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда для тех, кто бежит от российской агрессии.

- пишет издание. 

В нынешних условиях, когда это функциональный инструмент, который может обеспечить уверенность тем, кто бежал от войны, продолжение имеет смысл. Но именно по просьбе Чешской Республики польское председательство также интенсивно сосредоточилось на том, что делать после окончания войны – если мы увидим какое-то долгосрочное прекращение огня, на которое мы все надеемся

- заявил министр внутренних дел Чехии.

Напомним

Украина и Чехия провели переговоры о поставках боеприпасов. Обсудили продолжение программы "Чешская инициатива", а также финансирование на 2025 год и планирование на 2026, учитывая активность армии рф.

В прошлом году Украине в рамках "чешской инициативы" поступило около полутора миллионов снарядов разного калибра, в этом году поступит еще 400 тысяч, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Наши за границей
Прага
Европейская комиссия
Европейский Союз
Чешская Республика
Германия
Украина
Денис Шмыгаль
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9