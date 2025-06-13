Україна та Чехія обговорили постачання боєприпасів у межах "Чеської ініціативи"

Україна та Чехія провели переговори щодо термінів постачання боєприпасів у межах "Чеської ініціативи". Пропри значне використання Україною дронів в обороні проти агресії росії, ЗСУ також потребують поповнення бойових ресурсів для артилерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерства оборони України у Telegram.

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Зустріч відбулася за участі заступників міністра оборони України Сергія Боєва, Валерія Чуркіна та Миколи Шевцова, а також представників Міністерства оборони Чехії. До Києва прибув директор міжурядової агенції з військового співробітництва при чеському оборонному відомстві Алеш Вітечка.

Однією з головних тем переговорів стало забезпечення Збройних сил України боєприпасами, зокрема у межах ініціативи, спрямованої на централізовану закупівлю військової допомоги для України.

Попри те, що дрони стали одним із ключових засобів ведення війни, артилерія й далі відіграє важливу роль. Тому питання забезпечення наших військових боєприпасами залишається актуальним. Маємо пришвидшувати постачання – наголосив Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Окрему увагу сторони приділили фінансуванню програми на 2025 рік та її подальшому плануванню на 2026 рік. Боєв підкреслив необхідність передбачити додаткові ресурси, враховуючи активність армії рф на фронті.

"Чеська ініціатива" передбачає централізоване придбання боєприпасів для України країнами-партнерами через координаційний механізм, започаткований Чехією у 2024 році. До участі вже долучилися понад 15 держав.

Нагадаємо

У межах "Чеської ініціативи" партнери зобов’язались забезпечити постачання сотень тисяч артилерійських снарядів на тлі затримок з боку інших механізмів допомоги. У березні Чехія повідомила про укладені контракти з низкою виробників та очікування поставок упродовж літа 2025 року.

Як повідомляв УНН, завдяки "чеській ініціативі" Україна отримала 1 млн 500 тис снарядів минулого року та 400 тис. цього року. З 2022 року Чехія надала Україні допомоги на понад 900 млн доларів https://unn.ua/news/cheska-initsiatyva-ukraina-otrymala-shche-400-tysiach-snariadiv.