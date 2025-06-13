Украина и Чехия обсудили поставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы"

Украина и Чехия провели переговоры о сроках поставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы". Несмотря на значительное использование Украиной дронов в обороне против агрессии россии, ВСУ также нуждаются в пополнении боевых ресурсов для артиллерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Детали

Встреча состоялась с участием заместителей министра обороны Украины Сергея Боева, Валерия Чуркина и Николая Шевцова, а также представителей Министерства обороны Чехии. В Киев прибыл директор межправительственного агентства по военному сотрудничеству при чешском оборонном ведомстве Алеш Витечка.

Одной из главных тем переговоров стало обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами, в частности в рамках инициативы, направленной на централизованную закупку военной помощи для Украины.

Несмотря на то, что дроны стали одним из ключевых средств ведения войны, артиллерия и дальше играет важную роль. Поэтому вопрос обеспечения наших военных боеприпасами остается актуальным. Должны ускорять поставки – подчеркнул Первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Отдельное внимание стороны уделили финансированию программы на 2025 год и ее дальнейшему планированию на 2026 год. Боев подчеркнул необходимость предусмотреть дополнительные ресурсы, учитывая активность армии рф на фронте.

"Чешская инициатива" предусматривает централизованное приобретение боеприпасов для Украины странами-партнерами через координационный механизм, начатый Чехией в 2024 году. К участию уже присоединились более 15 государств.

Напомним

В рамках "Чешской инициативы" партнеры обязались обеспечить поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов на фоне задержек со стороны других механизмов помощи. В марте Чехия сообщила о заключенных контрактах с рядом производителей и ожидании поставок в течение лета 2025 года.

Как сообщал УНН, благодаря "чешской инициативе" Украина получила 1 млн 500 тыс снарядов в прошлом году и 400 тыс. в этом году. С 2022 года Чехия предоставила Украине помощи на более 900 млн долларов https://unn.ua/news/cheska-initsiatyva-ukraina-otrymala-shche-400-tysiach-snariadiv.