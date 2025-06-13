Украина и Чехия обсудили поставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы"

$41.490.02
48.080.63
ukenru
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
11:58 • 5616 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
09:49 • 22281 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 44723 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 70023 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 180526 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 162329 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 79257 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 109881 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 50679 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66492 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
69%
750мм
Популярные новости
Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ13 июня, 02:53 • 49763 просмотра
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 46854 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 72573 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 57693 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 47102 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 10564 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 47287 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 57876 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 72744 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 180513 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 27645 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 46088 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 113159 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 124120 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 147772 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

Украина и Чехия обсудили поставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы"

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Украина и Чехия провели переговоры о поставках боеприпасов. Обсудили продолжение программы "Чешская инициатива", а также финансирование на 2025 год и планирование на 2026 год, учитывая активность армии рф.

Украина и Чехия обсудили поставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы"

Украина и Чехия провели переговоры о сроках поставки боеприпасов в рамках "Чешской инициативы". Несмотря на значительное использование Украиной дронов в обороне против агрессии россии, ВСУ также нуждаются в пополнении боевых ресурсов для артиллерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.

Детали

Встреча состоялась с участием заместителей министра обороны Украины Сергея Боева, Валерия Чуркина и Николая Шевцова, а также представителей Министерства обороны Чехии. В Киев прибыл директор межправительственного агентства по военному сотрудничеству при чешском оборонном ведомстве Алеш Витечка.

Одной из главных тем переговоров стало обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами, в частности в рамках инициативы, направленной на централизованную закупку военной помощи для Украины.

Несмотря на то, что дроны стали одним из ключевых средств ведения войны, артиллерия и дальше играет важную роль. Поэтому вопрос обеспечения наших военных боеприпасами остается актуальным. Должны ускорять поставки

– подчеркнул Первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Отдельное внимание стороны уделили финансированию программы на 2025 год и ее дальнейшему планированию на 2026 год. Боев подчеркнул необходимость предусмотреть дополнительные ресурсы, учитывая активность армии рф на фронте.

"Чешская инициатива" предусматривает централизованное приобретение боеприпасов для Украины странами-партнерами через координационный механизм, начатый Чехией в 2024 году. К участию уже присоединились более 15 государств.

Напомним

В рамках "Чешской инициативы" партнеры обязались обеспечить поставку сотен тысяч артиллерийских снарядов на фоне задержек со стороны других механизмов помощи. В марте Чехия сообщила о заключенных контрактах с рядом производителей и ожидании поставок в течение лета 2025 года.

Как сообщал УНН, благодаря "чешской инициативе" Украина получила 1 млн 500 тыс снарядов в прошлом году и 400 тыс. в этом году. С 2022 года Чехия предоставила Украине помощи на более 900 млн долларов https://unn.ua/news/cheska-initsiatyva-ukraina-otrymala-shche-400-tysiach-snariadiv.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Войнаполитика
Министерство обороны Украины
Чешская Республика
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9