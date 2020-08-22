У "Борисполі" у громадянина КНР виявили рідкісний бурштиновий камінь

"Прихований крам іноземець, який прямував на рейс до Мінська, спробував перемістити у своєму багажі. Серед виявленого каміння, один камінь був досить незвичайним, адже всередині нього знаходиться... комаха. Зауважимо, що такий камінь є досить коштовним, а його ціна може сягати до 25 тисяч доларів США. Наразі каміння вилучене та відправлене на експертизу, а працівниками митниці складено відповідні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом громадянин КНР намагався провезти 1,5 кг "сонячного каменю".

Як повідомлялося раніше в УНН, на митному посту "Тиса" виявили понад 110 кг бурштину.