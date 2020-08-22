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В "Борисполе" у гражданина КНР обнаружили редкий янтарный камень

Киев • УНН

 • 19343 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Почти 1,5 килограмма янтаря, среди которых и редкий камень, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с таможенниками в столичном аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

В "Борисполе" у гражданина КНР обнаружили редкий янтарный камень

"Скрытый товар иностранец, который направлялся на рейс в Минск, попытался переместить в своем багаже. Среди обнаруженного камня, один камень был довольно необычным, ведь внутри него находится... насекомое. Заметим, что такой камень достаточно ценный, а его цена может достигать 25 тысяч долларов США. Сейчас камни изъято и отправлено на экспертизу, а работниками таможни составлены соответствующие материалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом гражданин КНР пытался провезти 1,5 кг "солнечного камня".

Как сообщалось ранее в УНН, на таможенном посту "Тиса" обнаружили более 110 кг янтаря.

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