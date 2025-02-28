У Білому домі відреагували на суперечку між Зеленським і Трампом і Венсом
Київ • УНН
Радниця Трампа Марго Мартін відреагувала на суперечку, що виникла в Овальному кабінеті між лідерами. Вона заявила, що Трамп і Венс підтримуватимуть лише тих, хто поважає позицію США.
Радниця президента США Дональда Трампа з комунікацій Марго Мартін прокоментувала суперечку, яка виникла 28 лютого в Овальному кабінеті Білого дому між Трампом, його віцепрезидентом Джей Ді Венсом і президентом України Володимиром Зеленським. Про це вона написала у соцмережі у X, пише УНН.
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Вона запевнила, що Трамп і Венс "завжди підтримуватимуть Америку та тих, хто поважає нашу позицію у світі".
Президент Трамп і віце-президент Венс завжди підтримуватимуть Америку та тих, хто поважає нашу позицію у світі. Америкою ніколи не скористаються
Нагадаємо
Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України.