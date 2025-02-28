В Белом доме отреагировали на спор между Зеленским и Трампом и Вэнсом
Киев • УНН
Советник Трампа Марго Мартин отреагировала на спор, возникший в Овальном кабинете между лидерами. Она заявила, что Трамп и Вэнс будут поддерживать только тех, кто уважает позицию США.
Советник президента США Дональда Трампа по коммуникациям Марго Мартин прокомментировала спор, который возник 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома между Трампом, его вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом она написала в соцсети в X, пишет УНН.
Детали
Она заверила, что Трамп и Вэнс "всегда будут поддерживать Америку и тех, кто уважает нашу позицию в мире".
Президент Трамп и вице-президент Вэнс всегда будут поддерживать Америку и тех, кто уважает нашу позицию в мире. Америкой никогда не воспользуются
Напомним
Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины.