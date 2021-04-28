Попри напружені стосунки з РФ: Туреччина домовилася про постачання 50 млн доз вакцини "Супутник V"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа оголосив, що Туреччина підписала угоду про постачання 50 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", передає телеканал NTV, інформує УНН.
Деталі
Поставки очікуються протягом півроку, перша партія - в травні.
Фахреттін Коджа повідомив, що зараз препарат проходить фінальну стадію тестування для отримання дозволу на використання в надзвичайних ситуаціях.
Доповнення
Раніше Росія обмежила регулярне і чартерне авіасполучення з Туреччиною до 1 червня для профілактики завезення нової коронавірусної інфекції.
Щоправда такий крок став, швидше, новим витком погіршення відносин між РФ та Туреччиною.
У Москві були вкрай невдоволені тим, що Анкара вирішила продавати Києву безпілотники.
Додамо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу навіть вийшов із заявою, в якій нагадав, що Росія продавала зброю Сирії.
Що було раніше
Минулого тижня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи інформацію про продаж Анкарою Україні ударних безпілотників, заявив що Росія "настійно рекомендує" відповідальним країнам, включаючи Туреччину, проаналізувати нібито "войовничі заяви Києва" і застерігає їх від підживлення, як бачать в Москві, "мілітаристських настроїв влади України".
Довідка
У 2019 році Україна закупила і провела випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan.
Генеральний директор держкомпанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря у жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі "Океан" у Миколаєві.
Також про безпілотники Bayraktar йшлося і під час недавнього візиту Президента України до Туреччини. Зокрема міністри оборони України і Турецької Республіки Андрій Таран і Хулусі Акар обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.