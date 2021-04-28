Несмотря на напряженные отношения с РФ: Турция договорилась о поставках 50 млн доз вакцины "Спутник V"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что Турция подписала соглашение о поставках 50 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает телеканал NTV, передает УНН.
Детали
Поставки ожидаются в течение полугода, первая партия - в мае.
Фахреттин Коджа сообщил, что сейчас препарат проходит финальную стадию тестирования для получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях.
Дополнение
Ранее Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции.
Правда такой шаг стал, скорее, новым витком ухудшения отношений между РФ и Турцией.
В Москве были крайне недовольны тем, что Анкара решила продавать Киеву беспилотники.
Добавим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу даже вышел с заявлением, в котором напомнил, что Россия продавала оружие Сирии.
Что было ранее
На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Украине ударных беспилотников, заявил что Россия “настоятельно рекомендует” ответственным странам, включая Турцию, проанализировать якобы “воинствующие заявления Киева” и предостерегает их от подпитывания, как видят в Москве, “милитаристских настроений властей Украины”.
Справка
В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.
Генеральный директор госкомпании “Укрспецэкспорт” Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи “Океан” в Николаеве.
Также о беспилотниках Bayraktar речь шла и во время недавнего визита Президента Украины в Турцию. В частности министры обороны Украины и Турецкой Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.