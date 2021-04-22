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Туреччина про продаж Україні безпілотників: Росія ж продавала зброю Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Продаж Україні бойових безпілотників Bayraktar TB2 без будь-яких попередніх умов є правом Туреччини, і буде працювати з зацікавленими в її продукції покупцями. Про це заявив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю телеканалу Haberturk, передає УНН.

Цитата

"Про продаж Туреччиною збройних безпілотників Україні. Так це правда. Ми продаємо, коли є країни, які хочуть це у нас купити. У турецької оборонної продукції є свої переваги. Ми не висуваємо ніяких попередніх умов. Покупці можуть продавати або використовувати їх у третіх країнах", - заявив міністр.

Деталі

За словами Чавушоглу, Туреччина є конкурентоспроможним постачальником - як за ціною, так і і за якістю.

"Росія може віддати (зброю/безпілотники - ред.) Вірменії, якщо захоче. Вона вже віддала їх (сирійському - ред.) режиму, який використовував їх проти нас. Якщо росіянам потрібно, ми можемо сісти і домовитися з ними (про продаж безпілотників), як ми купували у них ракети С-400", - додав міністр.

Що було раніше

Минулого тижня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи інформацію про продаж Анкарою Україні ударних безпілотників, заявив що Росія "настійно рекомендує" відповідальним країнам, включаючи Туреччину, проаналізувати нібито "войовничі заяви Києва" і застерігає їх від підживлення, як бачать в Москві, "мілітаристських настроїв влади України".

Довідка

У 2019 році Україна закупила і провела випробування турецьких безпілотників Bayraktar TB2, які планується оснащувати високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan.

Генеральний директор держкомпанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря у жовтні 2020 року заявив про зацікавленість Києва в спільному виробництві Bayraktar TB2 в Україні і про те, що українська армія планує закупити 48 таких апаратів спільного виробництва, яке планується налагодити на верфі "Океан" у Миколаєві.

Також про безпілотники Bayraktar йшлося і під час недавнього візиту Президента України до Туреччини. Зокрема міністри оборони України і Турецької Республіки Андрій Таран і Хулусі Акар обговорили напрямки співпраці. Йшлося про корвет, БПЛА Bayraktar, боєприпаси, проекти в авіаційній галузі та перспективи членства України в НАТО.

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