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Турция о продаже Украине беспилотников: Россия же продавала оружие Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Продажа Украине боевых беспилотников Bayraktar TB2 без каких-либо предварительных условий является правом Турции, и будет работать с заинтересованными в ее продукции покупателями. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk, передает УНН.

Цитата

“О продаже Турцией вооруженных беспилотников Украине. Да, это правда. Мы продаем, когда есть страны, которые хотят это у нас купить. У турецкой оборонной продукции есть свои преимущества. Мы не предъявляем никаких предварительных условий. Покупатели могут продавать или использовать их в третьих странах”, — заявил министр.

Детали

По словам Чавушоглу, Турция является конкурентоспособным поставщиком — как по цене, так и и по качеству.

“Россия может отдать (оружие/беспилотники — ред.) Армении, если захочет. Она уже отдала их (сирийскому — ред.) режиму, который использовал их против нас. Если русским нужно, мы можем сесть и договориться с ними (о продаже беспилотников), как мы покупали у них ракеты С-400”, — добавил министр.

Что было ранее

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Украине ударных беспилотников, заявил что Россия “настоятельно рекомендует” ответственным странам, включая Турцию, проанализировать якобы “воинствующие заявления Киева” и предостерегает их от подпитывания, как видят в Москве, “милитаристских настроений властей Украины”.

Справка

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Генеральный директор госкомпании “Укрспецэкспорт” Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи “Океан” в Николаеве.

Также о беспилотниках Bayraktar речь шла и во время недавнего визита Президента Украины в Турцию. В частности министры обороны Украины и Турецкой Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.

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