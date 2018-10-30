Ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні у вівторок зранку впали в ціні до 77,18 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:49, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,21%.
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При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 67,18 долара за барель, додавши 0,22%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.
Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які відображатимуться на споживчій інфляції в Україні наступного року.