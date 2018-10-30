Цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре во вторник утром упали в цене до 77,18 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:49, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,21%.
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При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,18 доллара за баррель, прибавив 0,22%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые будут отображаться на потребительской инфляции в Украине в следующем году.