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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Це крутий сигнал": Зеленський заявив, що хотів би бачити Байдена в Україні

"Це крутий сигнал": Зеленський заявив, що хотів би бачити Байдена в Україні

Київ • УНН

 • 348938 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Володимир Зеленський хотів би, щоб президент США Джо Байден приїхав до України. Це стало б крутим сигналом того, що американський лідер не боїться російського диктатора володимира путіна та вірить у перемогу України. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Цитата

“Українці підтримують Сполучені Штати. І рейтинг довіри українців до США дуже високий. Такий високий, як і до Британії, і до Польщі, і до Балтійських держав. Тому приїзди лідерів таких держав, яких вважають українці не просто партнерами, а справжніми друзями, – це крутий сигнал, що Сполучені Штати не тільки підтримують, а реально вірять в перемогу, і не бояться росії. Незважаючи на те, що прилітають ракети, вони приїжджають, не бояться путіна. Бо це один лідер однієї держави, а світ набагато більший. Тому такі сигнали ми підтримуємо”, – зазначив Зеленський.

Додамо

За словами Зеленського, американський лідер мав приїхати до України, однак є безпекові моменти.

Нагадаємо

У квітні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN запросив Байдена приїхати до України.

Президент США, відповідаючи на запитання журналістів, чи збирається він відвідати Київ, повідомив, що "поки не знає".

У Білому домі зазначили, що розглядають можливість візиту високопоставленого представника США до України для демонстрації солідарності із Зеленським, але не Байдена. Це пов’язано з питаннями безпеки.

Українські Національні Новини

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