Тримати голову холодною та ухвалювати рішення, які заспокоять ситуацію – Кулеба про шляхи вирішення протирічь з польськими фермерами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що на кордоні з Польщею ситуація має два виміри – простий та складний. Він заявив, що оскільки проблема велика, не треба все звалювати на Україну, але урядам країн ЄС слід чесно говорити зі своїми фермерами. В той же час необхідна відверте обговорення між урядами Польщі та України для ухвалення швидкого рішення, які дозволять заспокоїти ситуацію.

Про це розповів в інтерв’ю "Голосу Америки" керівник МЗС України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Ситуація дуже складна, і дуже проста водночас. Складна вона, бо намагаються всю відповідальність за проблеми європейських фермерів скинути на Україну. - пояснив посадовець.

За словами Кулеби, необхідно "тримати голову холодною і ухвалювати швидко рішення, які дозволять заспокоїти ситуацію". Але міністр зауважив, що Україна буде жорстко захищати свої економічні інтереси, це є складною частиною вирішення проблеми на польському кордоні.

Урядам відповідних країн - почати чесно говорити зі своїми фермерами, що проблема набагато ширша і не треба все звалювати на Україну - додав Кулеба.

Міністр закордонних справ України також зазначив, що головний висновок розмови в Варшаві, де чиновники двох країн, за його словами "говорили довго та відверто, як родичі", - в тому, що і уряд Польщі, і уряд України працює над вирішенням проблеми.

Нагадаємо

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