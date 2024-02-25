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Тримати голову холодною та ухвалювати рішення, які заспокоять ситуацію – Кулеба про шляхи вирішення протирічь з польськими фермерами

Київ • УНН

 • 24767 перегляди

Польський та український уряди потребують відвертих дискусій та швидких рішень, щоб заспокоїти ситуацію на кордоні між фермерами.

Тримати голову холодною та ухвалювати рішення, які заспокоять ситуацію – Кулеба про шляхи вирішення протирічь з польськими фермерами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що на кордоні з Польщею ситуація має два виміри – простий та складний. Він заявив, що оскільки проблема велика, не треба все звалювати на Україну, але урядам країн ЄС слід чесно говорити зі своїми фермерами. В той же час необхідна відверте обговорення між урядами Польщі та України для ухвалення швидкого рішення, які дозволять заспокоїти ситуацію.

Про це розповів в інтерв’ю "Голосу Америки" керівник МЗС України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Ситуація дуже складна, і дуже проста водночас. Складна вона, бо намагаються всю відповідальність за проблеми європейських фермерів скинути на Україну.

- пояснив посадовець.

За словами Кулеби, необхідно "тримати голову холодною і ухвалювати швидко рішення, які дозволять заспокоїти ситуацію". Але міністр зауважив, що Україна буде жорстко захищати свої економічні інтереси, це є складною частиною вирішення проблеми на польському кордоні.

Урядам відповідних країн - почати чесно говорити зі своїми фермерами, що проблема набагато ширша і не треба все звалювати на Україну

- додав Кулеба.

Міністр закордонних справ України також зазначив, що головний висновок розмови в Варшаві, де чиновники двох країн, за його словами "говорили довго та відверто, як родичі", - в тому, що і уряд Польщі, і уряд України працює над вирішенням проблеми.

Нагадаємо

Польські фермери відновили блокування на ПП "Устилуг", на ранок заблокованими залишаються шість пунктів пропуску на польському кордоні. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2400 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Нідерланди та Європейська Комісія проведуть міжнародну конференцію в Гаазі 2 квітня, щоб обговорити відновлення справедливості для України.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Голос Америки
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