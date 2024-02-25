Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами
Киев • УНН
Польское и украинское правительства нуждаются в откровенных дискуссиях и быстрых решений, чтобы успокоить ситуацию на границе между фермерами.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на границе с Польшей ситуация имеет два измерения - простое и сложное. Он заявил, что поскольку проблема большая, не надо все сваливать на Украину, но правительствам стран ЕС следует честно говорить со своими фермерами. В то же время необходимо откровенное обсуждение между правительствами Польши и Украины для принятия быстрого решения, которые позволят успокоить ситуацию.
Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Ситуация очень сложная, и очень простая одновременно. Сложная она, потому что пытаются всю ответственность за проблемы европейских фермеров сбросить на Украину.
По словам Кулебы, необходимо "держать голову холодной и принимать быстро решения, которые позволят успокоить ситуацию". Но министр отметил, что Украина будет жестко защищать свои экономические интересы, это является сложной частью решения проблемы на польской границе.
Правительствам соответствующих стран - начать честно говорить со своими фермерами, что проблема гораздо шире и не надо все сваливать на Украину
Министр иностранных дел Украины также отметил, что главный вывод разговора в Варшаве, где чиновники двух стран, по его словам "говорили долго и откровенно, как родственники", - в том, что и правительство Польши, и правительство Украины работает над решением проблемы.
Напомним,
Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", на утро заблокированными остаются шесть пунктов пропуска на польской границе. В очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Нидерланды и Европейская Комиссия проведут международную конференцию в Гааге 2 апреля, чтобы обсудить восстановлениесправедливости для Украины.
Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами
Польское и украинское правительства нуждаются в откровенных дискуссиях и быстрых решений, чтобы успокоить ситуацию на границе между фермерами.
Семь украинских компаний уже изготавливают украинские аналоги "Ланцета" - Федоров
Вице-премьер-министр Украины сообщил, что сейчас 7 предприятий производят украинские беспилотники-аналоги "Ланцета".
Федоров: 90% всех дронов, которые Украина использует на поле боя, - отечественного производства
Вице-премьер-министр Украины Федоров заявил, что 90% беспилотников, которые сейчас используются Вооруженными силами Украины в конфликте, являются отечественного производства.
За 2023 год украинская оборонная промышленность произвела втрое больше, чем за 2022 год - Камышин
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, украинская оборонная промышленность в 2023 году произвела втрое больше продукции, чем в 2022 году, и имеет потенциал на 2024 год, который в 6 раз превышает прошлогодний показатель.
Экс-президент США Дональд Трамп пока не согласился приехать в Украину, несмотря на публичные сигналы от Зеленского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет четкого ответа от бывшего президента США Дональда Трампа или его команды на публичное приглашение президента Украины Зеленского посетить Украину.
В этом году будет изготовлено более миллиона FVP-дронов - Федоров
Вице-премьер-министр Украины объявил, что в этом году Украина изготовит более 1 миллиона беспилотников FVP, а также другие типы БПЛА.
Удары по стратегическим объектам в глубине россии делались дронами украинского производства - Камышин
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заявил, что Украина начнет активно использовать наземные беспилотники на поле боя в 2024 году.
Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX
Американские законодатели требуют, чтобы Илон Маск предоставил сеть спутниковой связи Starshield компании SpaceX оборонным силам США на Тайване после того, как он годами отказывался от бизнеса в этой стране из-за нежелания эскалации конфликтов.
Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко
Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", таким образом блокируя шесть пунктов пропуска на границе, из-за чего около 2400 грузовиков оказались в очереди.
С начала вторжения Украину враг обстрелял около 110 тысяч раз - глава МВД
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за два года, с тех пор как россия начала полномасштабное вторжение, было зафиксировано более 110 000 вражеских обстрелов Украины.