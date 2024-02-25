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Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами

Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 10:56  •  8736 просмотра

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Польское и украинское правительства нуждаются в откровенных дискуссиях и быстрых решений, чтобы успокоить ситуацию на границе между фермерами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что на границе с Польшей ситуация имеет два измерения - простое и сложное. Он заявил, что поскольку проблема большая, не надо все сваливать на Украину, но правительствам стран ЕС следует честно говорить со своими фермерами. В то же время необходимо откровенное обсуждение между правительствами Польши и Украины для принятия быстрого решения, которые позволят успокоить ситуацию.

Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Ситуация очень сложная, и очень простая одновременно. Сложная она, потому что пытаются всю ответственность за проблемы европейских фермеров сбросить на Украину.

- пояснил чиновник.

По словам Кулебы, необходимо "держать голову холодной и принимать быстро решения, которые позволят успокоить ситуацию". Но министр отметил, что Украина будет жестко защищать свои экономические интересы, это является сложной частью решения проблемы на польской границе.

Правительствам соответствующих стран - начать честно говорить со своими фермерами, что проблема гораздо шире и не надо все сваливать на Украину

- добавил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также отметил, что главный вывод разговора в Варшаве, где чиновники двух стран, по его словам "говорили долго и откровенно, как родственники", - в том, что и правительство Польши, и правительство Украины работает над решением проблемы.

Напомним,

Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", на утро заблокированными остаются шесть пунктов пропуска на польской границе. В очередях на въезд в Украину стоят около 2400 грузовиков, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Нидерланды и Европейская Комиссия проведут международную конференцию в Гааге 2 апреля, чтобы обсудить восстановлениесправедливости для Украины.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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golos-amerikiГолос Америки
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
gaagaГаага
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
varshavaВаршава
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
polshaПольша
Тримати голову холодною та ухвалювати рішення, які заспокоять ситуацію – Кулеба про шляхи вирішення протирічь з польськими фермерами
Keeping a cool head and making decisions that will calm the situation - Kuleba on ways to resolve contradictions with Polish farmers
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Держать голову холодной и принимать решения, которые успокоят ситуацию - Кулеба о путях решения противоречий с польскими фермерами

Польское и украинское правительства нуждаются в откровенных дискуссиях и быстрых решений, чтобы успокоить ситуацию на границе между фермерами.

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