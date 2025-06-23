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Трамп накинувся на ЗМІ, які не підтримали його заяви про масштаби руйнувань об'єктів в Ірані

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Дональд Трамп розкритикував ЗМІ через повідомлення про невизначеність масштабів руйнувань іранських ядерних об'єктів після атак США. Він стверджує, що всі об'єкти були "повністю зруйновані", а журналісти CNN, ABC News та NBC News поширюють "фейкові новини".

Трамп накинувся на ЗМІ, які не підтримали його заяви про масштаби руйнувань об'єктів в Ірані

Президент США Дональд Трамп у накинувся з критикою на ЗМІ, оскільки журналісти повідомили про невизначеність щодо масштабів руйнувань на іранських ядерних об'єктах, які зазнали ударів США минулими вихідними, передає УНН.

Об'єкти, які ми атакували в Ірані, були повністю зруйновані, і всі це знають. Тільки фейкові новини можуть сказати щось інше, щоб спробувати принизити, наскільки це можливо, — і навіть вони кажуть, що їх "досить добре знищили! 

- написав Трамп у Truth Social.

Президент США розкритикував репортерів та керівників CNN, ABC News та NBC News.

Особливо дивно працюють над цією брехнею Еллісон Купер із фейкових новин CNN, Тупий Браян Л. Робертс, голова Con"cast, Джонні Карл з фейкових новин ABC і, як завжди, невдахи з, знову ж таки, фейкових новин NBC News. Гидкі люди в ЗМІ ніколи не закінчуються, і саме тому їх рейтинги знаходяться на найнижчому рівні — нульова довіра! 

- наголосив Трамп.

Додамо

Кілька новинних агентств повідомили про пошкодження іранських об'єктів та поставили під питання те, чи були ці об'єкти повністю знищені, як раніше заявив Трамп.

Доповнення

Трамп заявляв, що Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану. За його словами, операція США була "дуже успішною", було атаковано три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив розуміння щодо атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте бачить, що дії США у рамках міжнародного права.

МАГАТЕ підтвердило відсутність підвищення радіації за межами ядерних об'єктів Ірану після атак.

23 червня Іран здійснив ракетні обстріли американських військових баз у Катарі та Іраку у відповідь на атаки США по його ядерних об'єктах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини Світу
Марк Рютте
Міжнародне агентство з атомної енергії
НАТО
Ірак
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Катар
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іран
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