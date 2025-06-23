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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп набросился на СМИ, которые не поддержали его заявления о масштабах разрушений объектов в Иране

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал СМИ из-за сообщений о неопределенности масштабов разрушений иранских ядерных объектов после атак США. Он утверждает, что все объекты были "полностью разрушены", а журналисты CNN, ABC News и NBC News распространяют "фейковые новости".

Трамп набросился на СМИ, которые не поддержали его заявления о масштабах разрушений объектов в Иране

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на СМИ, поскольку журналисты сообщили о неопределенности относительно масштабов разрушений на иранских ядерных объектах, подвергшихся ударам США в минувшие выходные, передает УНН.

Объекты, которые мы атаковали в Иране, были полностью разрушены, и все это знают. Только фейковые новости могут сказать что-то другое, чтобы попытаться унизить, насколько это возможно, — и даже они говорят, что "достаточно хорошо уничтожили"!

- написал Трамп в Truth Social.

Президент США раскритиковал репортеров и руководителей CNN, ABC News и NBC News.

Особенно странно работают над этой ложью Эллисон Купер из фейковых новостей CNN, Тупой Брайан Л. Робертс, глава Con"cast, Джонни Карл из фейковых новостей ABC и, как всегда, неудачники из, опять же, фейковых новостей NBC News. Отвратительные люди в СМИ никогда не заканчиваются, и именно поэтому их рейтинги находятся на самом низком уровне — нулевое доверие! 

- подчеркнул Трамп.

Добавим

Несколько новостных агентств сообщили о повреждении иранских объектов и поставили под вопрос то, были ли эти объекты полностью уничтожены, как ранее заявил Трамп.

Дополнение

Трамп заявлял, что Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. По его словам, операция США была "очень успешной", были атакованы три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил понимание относительно атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что действия США в рамках международного права.

МАГАТЭ подтвердило отсутствие повышения радиации за пределами ядерных объектов Ирана после атак.

23 июня Иран совершил ракетные обстрелы американских военных баз в Катаре и Ираке в ответ на атаки США по его ядерным объектам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
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