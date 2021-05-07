Тенісист Стаховський вийшов до фіналу парних змагань у Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський продовжив виступи в двох розрядах на тенісному турнірі категорії челленджер у Празі, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У чвертьфіналі парного розряду австралійсько-українська пара Полманс/Стаховський переграла лідерів посіву українця Дениса Молчанова та казаха Олександра Нєдовєсова – 3:6, 6:1, 10:7.
Проте киянин у трьох партіях поступився восьмій ракетці турніру індійському тенісистові Суміта Нахаліїлу в одиночному розряді – 6:4, 1:6, 4:6.
Доповнення
У титульному матчі парного турніру Стаховський і Полманс зустрінуться з третіми сіяними Іваном і Матеєм Сабановими з Хорватії.