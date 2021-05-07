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Теннисист Стаховский вышел в финал парных соревнований в Чехии

Теннисист Стаховский вышел в финал парных соревнований в Чехии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжил выступления в двух разрядах на теннисном турнире категории челленджер в Праге, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В четвертьфинале парного разряда австралийско-украинская пара Полманс/Стаховский переиграла лидеров посева украинца Дениса Молчанова и казаха Александра Недовесова - 3:6, 6:1, 10:7.

Однако киевлянин в трех партиях уступил восьмой ракетке турнира индийскому теннисисту Сумита Нагалиилу в одиночном разряде - 6:4, 1:6, 4:6.

Дополнение

В титульном матче парного турнира Стаховский и Полманс встретятся с третьими сеяными Иваном и Матфеем Сабановыми из Хорватии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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