Теннисист Стаховский вышел в финал парных соревнований в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский продолжил выступления в двух разрядах на теннисном турнире категории челленджер в Праге, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В четвертьфинале парного разряда австралийско-украинская пара Полманс/Стаховский переиграла лидеров посева украинца Дениса Молчанова и казаха Александра Недовесова - 3:6, 6:1, 10:7.
Однако киевлянин в трех партиях уступил восьмой ракетке турнира индийскому теннисисту Сумита Нагалиилу в одиночном разряде - 6:4, 1:6, 4:6.
Дополнение
В титульном матче парного турнира Стаховский и Полманс встретятся с третьими сеяными Иваном и Матфеем Сабановыми из Хорватии.