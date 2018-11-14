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Світові ціни на нафту продовжили падіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у середу зранку впали в ціні до 65,11 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Pа даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,55%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна збільшила видобуток нафти

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 55,27 долара за барель, втративши 0,75%.

Додамо, світові ціни на нафту впали після того, як 12 листопада великі виробники нафти на саміті в Абу-Дабі визнали, що може знадобитися скорочення видобутку на 1 мільйон барелів за добу.

Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.

Як повідомляв УНН, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту є одним з факторів, які вплинуть на споживчу інфляцію в Україні наступного року. 

Українські Національні Новини

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