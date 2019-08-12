Суд завтра розгляне скаргу на продовження арешту Вишинському

“Завтра, 13 серпня 2019 року об 11:00 в Київському апеляційному суді буде розглядатися скарга сторони захисту на рішення Подільського районного суду міста Києва про продовження тримання під вартою керівника незареєстрованої організації “РИА Новости Украина”, — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Подільський районний суд Києва 19 липня продовжив арешт керівнику “РИА Новости-Украина” Кирилу Вишинському.

Додамо, що Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували скоєння державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 ККУ.