Суд завтра розгляне скаргу на продовження арешту Вишинському
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Київський апеляційний суд завтра розгляне скаргу сторони захисту на рішення Подільського районного суду міста Києва про продовження тримання під вартою керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Прокуратура Автономної Республіки Крим.
“Завтра, 13 серпня 2019 року об 11:00 в Київському апеляційному суді буде розглядатися скарга сторони захисту на рішення Подільського районного суду міста Києва про продовження тримання під вартою керівника незареєстрованої організації “РИА Новости Украина”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, Подільський районний суд Києва 19 липня продовжив арешт керівнику “РИА Новости-Украина” Кирилу Вишинському.
Додамо, що Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували скоєння державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 ККУ.