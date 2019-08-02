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Суд задовольнив позов Портнова про стягнення 7,5 млн грн збитків через дії ГПУ і МЗС

Суд задовольнив позов Портнова про стягнення 7,5 млн грн збитків через дії ГПУ і МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Печерський районний суд задовольнив позов колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова і постановив стягнути збитки в розмірі понад 7,5 млн гривень на його користь. Про це сам Портнов заявив на своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Шановні друзі, сьогодні суд задовольнив мій позов про стягнення збитків, який заподіяли мені чиновники ГПУ, МЗС і посольства України в Канаді за ініціювання канадських санкцій і фальсифікацію кримінальних справ. Сума збитку — близько 300 тисяч доларів США (понад 7,5 млн гривень — ред.). Закон передбачає подачу такого позову до Мін’юста і Казначейства, а вже вони зобов’язані стягувати збитки з винних чиновників”, — написав Портнов.

Він заявив, що дає слово “не стягувати жодної копійки з українського бюджету і дочекатися, коли Казначейство стягне всі гроші з заступника Генпрокурора Стрижевської, чиновників МЗС і Посла України в Канаді Шевченка”.

“У понеділок я направлю відповідний лист в Казначейство з пропозицією про координацію юридичної роботи і зобов’язанням не стягувати кошти з державного бюджету. Ну, і нагадую, в кінці юридичного шляху я планую переїхати в київську квартиру Посла України в Канаді Шевченка”, - додав він.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Портнов подав позови проти Міністерства закордонних справ України, Генеральної прокуратури, посольства України в Канаді та посла України в Канаді Андрія Шевченка за збереження санкцій проти нього в Канаді.

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