Студенти НМУ ім. Богомольця заявили, що страйк було оголошено без врахування думки колективу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Більшість студентів Національного медичного університету імені Богомольця не підтримують безстроковий страйк, який було оголошено без врахування думки колективу. Про це сьогодні на брифінгу заявила студентка 6 курсу НМУ Ксенія Михайлюк, передає УНН.
"Ми б хотіли прокоментувати цей псевдо-страйк, який по суті є саботажем навчального процесу. Більшість студентів прийшли сьогодні на пари і побачили лише закриті корпуси і розгублених викладачів, які все ж погодилися проводити пару. Сам страйк було оголошено без врахування думки колективу", - повідомила Михайлюк.
Всього на брифінгу було більше 10-ти студентів НМУ, всі вони заявили, що страйк не підтримують. Крім того, студенти обурені тим, що їм не надали можливості вчитися, якщо вони не хочуть страйкувати, а просто позбавили їх навчального процесу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк.
Як повідомляв УНН, МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову. Причиною такого рішення стала відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та університетом на проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".
Сама Амосова назвала своє відсторонення "спробою розправи з нею" з боку Міністерства охорони здоров'я.