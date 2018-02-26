Студенты НМУ им. Богомольца заявили, что забастовка была объявлена ​​без учета мнения коллектива

"Мы бы хотели прокомментировать этот псевдо-страйк, который по сути является саботажем учебного процесса. Большинство студентов пришли сегодня на пары и увидели лишь закрытые корпуса и растерянных преподавателей, которые все же согласились проводить пару. Сама забастовка была объявлена ​​без учета мнения коллектива", - сообщила Михайлюк.

Всего на брифинге было более 10-ти студентов НМУ, все они заявили, что забастовку не поддерживают. Кроме того, студенты возмущены тем, что им не предоставили возможности учиться, если они не хотят бастовать, а просто лишили их учебного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку.

Как сообщал, МЗ отстранил от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову. Причиной такого решения стало отсутствие договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и университетом на проведение лицензионного интегрированного экзамена "Крок" 1. Стоматология".

Сама Амосова назвала свое отстранение "попыткой расправы с ней" со стороны Министерства здравоохранения.