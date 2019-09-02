Стрілянина у Затоці: поліція встановила особу зловмисника
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Поліція встановила особу чоловіка, який застрелив відпочивальника у Затоці. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ НП в Одеській області.
Як повідомили у пресслужбі, відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
“В ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів особа зловмисника була встановлена. Ним виявився 23-річний житель м. Білгорода-Дністровського. Підозрюваного оголошено у розшук, вживаються заходи по його затриманню”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, подія мала місце в ніч на 1 вересня в одному з розважальних закладів на узбережжі курортного селища.
Потерпілий разом зі своєю дружиною відпочивав в барі. Між ним та іншим відвідувачем розважального закладу стався конфлікт, в ході якого зловмисник дістав пістолет та здійснив два постріли у бік потерпілого.
В результаті чого останній отримав вогнепальні поранення у груди та помер до приїзду “швидкої”. Зловмисник з місця події втік.