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Невідомий влаштував стрілянину в Затоці, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. В селищі міського типу Затока, Одеської області невідомий влаштував стрілянину. В результаті одна людина загинула. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася поряд з одним з місцевих кафе. Між невстановленим чоловіком та жителем міста Біляївка виник конфлікт. Під час конфлікту невідомий дістав пістолет, ймовірно травматичної дії, та здійснив кілька пострілів у бік опонента. В результатів житель Біляївки 1990 року народження отримав поранення грудної клітини. Нападник з місця події втік. Медики швидкої, які прибули на виклик, надали потерпілому допомогу, але від отриманих поранень він помер.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Обставини події та причетні особи встановлюються.

Як писав УНН, на початку серпня на курорті в Кирилівці сталася стрілянина.

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