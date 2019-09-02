Стрельба в Затоке: полиция установила личность злоумышленника
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Полиция установила личность мужчины, застрелившего отдыхающего в Затоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
"В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 23-летний житель г. Белгорода-Днестровского. Подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры по его задержанию", - говорится в сообщении.
Напомним, происшествие имело место в ночь на 1 сентября в одном из развлекательных заведений на побережье курортного поселка.
Потерпевший вместе со своей женой отдыхал в баре. Между ним и другим посетителем развлекательного заведения произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник достал пистолет и произвел два выстрела в сторону потерпевшего.
В результате чего последний получил огнестрельные ранения в грудь и скончался до приезда "скорой". Злоумышленник с места происшествия скрылся.