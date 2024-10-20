США готові виділити Україні 20 млрд доларів у рамках кредиту G7
Київ • УНН
США можуть надати Україні до $20 млрд з прибутків від заморожених російських активів. Країни G7 ведуть переговори про структуру кредиту в $50 млрд, узгоджену в червні 2024 року.
США можуть виділити Україні до 20 мільярдів доларів у рамках кредиту G7. Про це повідомляє Financial Times, передає УНН.
Деталі
Дані кошти можуть бути виплачені з прибутків від заморожених активів терористичної країни, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.
Переговори щодо надання кредиту активізувалися, оскільки західні чиновники прагнуть забезпечити фінансування для Києва до кінця 2024 року. Вони висловлюють побоювання, що повернення Дональда Трампа до влади в США може призупинити допомогу Україні.
Країни G7 ведуть переговори про структуру кредиту в обсязі 50 мільярдів доларів, узгоджену в червні 2024 року. Спочатку очікувалося, що частка США буде меншою, оскільки Європейський Союз не зміг гарантувати, що російські активи залишаться замороженими принаймні три роки.
18 жовтня американські чиновники повідомили колегам з G7, що Вашингтон готовий надати всю початкову суму в 20 мільярдів доларів, навіть якщо ЄС не переконає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана скасувати своє вето на розширення санкцій проти агресора.
Очікується, що міністри фінансів G7 зустрінуться у Вашингтоні 25 жовтня під час зустрічей МВФ і Світового банку, де планується опублікувати заяву про структуру кредиту.
Водночас джерела повідомляють, що остаточна угода ще не досягнута, і США продовжують консультації з членами Конгресу та Україною щодо умов погашення позики. Інші країни, такі як Велика Британія, Канада та Японія, також планують внести свій внесок у загальний обсяг кредиту.
Країни ЄС не будуть безпосередньо залучені до кредиту у 50 млрд доларів для України - прем'єрка Італії15.06.24, 17:01 • 59744 перегляди