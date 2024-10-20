США готовы выделить Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7

США могут выделить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7. Об этом сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Данные средства могут быть выплачены из доходов от замороженных активов террористической страны, хотя окончательное решение еще не принято.

Переговоры о предоставлении кредита активизировались, поскольку западные чиновники стремятся обеспечить финансирование для Киева до конца 2024 года. Они выражают опасения, что возвращение Дональда Трампа к власти в США может приостановить помощь Украине.

Страны G7 ведут переговоры о структуре кредита в объеме 50 миллиардов долларов, согласованную в июне 2024 года. Первоначально ожидалось, что доля США будет меньше, поскольку Европейский Союз не смог гарантировать, что российские активы останутся замороженными по крайней мере три года.

18 октября американские чиновники сообщили коллегам из G7, что Вашингтон готов предоставить всю первоначальную сумму в 20 миллиардов долларов, даже если ЕС не убедит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить свое вето на расширение санкций против агрессора.

Ожидается, что министры финансов G7 встретятся в Вашингтоне 25 октября во время встреч МВФ и Всемирного банка, где планируется опубликовать заявление о структуре кредита.

В то же время источники сообщают, что окончательное соглашение еще не достигнуто, и США продолжают консультации с членами Конгресса и Украиной по условиям погашения займа. Другие страны, такие как Великобритания, Канада и Япония, также планируют внести свой вклад в общий объем кредита.

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