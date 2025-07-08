США анонсували нові ядерні переговори з Іраном після ударів

Спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф пообіцяв нові ядерні переговори з Іраном протягом тижня, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

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За словами Віткоффа, перший раунд ядерних переговорів між Вашингтоном і Тегераном після війни між Ізраїлем та Іраном минулого місяця відбудеться "протягом наступного тижня або близько того".

Відповідаючи на запитання журналістів перед вечерею в Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, президента США Дональда Трампа запитали про переговори, враховуючи, що він понад тиждень стверджував, що Іран зацікавлений у їх проведенні.

"Ми запланували переговори з Іраном, і вони хочуть поговорити" після того, як вони отримали "велику поразку", сказав Трамп, маючи на увазі удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану.

На запитання, чи є у нього дата переговорів з Іраном, Трамп відповів: "Я б волів не говорити, але ви прочитаєте про це завтра або побачите завтра".

На запитання, про що будуть переговори з Іраном у майбутньому, Трамп визнав, що він не зовсім бачить у них сенс, враховуючи його переконання, що ядерна програма Тегерана знищена, пише видання.

"Але [іранці] попросили про зустріч, і я збираюся піти на зустріч, і якщо ми зможемо щось зафіксувати на папері, це буде добре", - сказав Трамп.

Він повторив своє твердження, що ядерна програма Ірану була "знищена".

І стверджував, що Іран зараз має інший настрій щодо ядерних переговорів після ударів США та здобув велику повагу до США та Ізраїлю.

На запитання, що потрібно США, щоб завдати ще одного удару по Ірану, Трамп каже, що сподівається, що в цьому не буде потреби. "Вони хочуть укласти мир, і я повністю за це. Якщо цього не станеться, ми готові, бажаємо та можемо, але я не думаю, що нам доведеться це робити", - додав він.

Трамп під час прийому Нетаньягу висловив оптимізм щодо переговорів про припинення вогню в Газі