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США анонсировали новые ядерные переговоры с Ираном после ударов

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Специальный посланник США Стив Уиткофф анонсировал новый раунд ядерных переговоров с Ираном в течение недели. Президент Трамп заявил, что Иран сам попросил о встрече после ударов США по ядерным объектам.

США анонсировали новые ядерные переговоры с Ираном после ударов

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф пообещал новые ядерные переговоры с Ираном в течение недели, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

По словам Уиткоффа, первый раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном после войны между Израилем и Ираном в прошлом месяце состоится "в течение следующей недели или около того".

Отвечая на вопросы журналистов перед ужином в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президента США Дональда Трампа спросили о переговорах, учитывая, что он более недели утверждал, что Иран заинтересован в их проведении.

"Мы запланировали переговоры с Ираном, и они хотят поговорить" после того, как они получили "большое поражение", сказал Трамп, имея в виду удары США по трем ядерным объектам Ирана.

На вопрос, есть ли у него дата переговоров с Ираном, Трамп ответил: "Я бы предпочел не говорить, но вы прочитаете об этом завтра или увидите завтра".

На вопрос, о чем будут переговоры с Ираном в будущем, Трамп признал, что он не совсем видит в них смысл, учитывая его убеждение, что ядерная программа Тегерана уничтожена, пишет издание.

"Но [иранцы] попросили о встрече, и я собираюсь пойти на встречу, и если мы сможем что-то зафиксировать на бумаге, это будет хорошо", - сказал Трамп.

Он повторил свое утверждение, что ядерная программа Ирана была "уничтожена".

И утверждал, что Иран сейчас имеет другое настроение относительно ядерных переговоров после ударов США и получил большое уважение к США и Израилю.

На вопрос, что нужно США, чтобы нанести еще один удар по Ирану, Трамп говорит, что надеется, что в этом не будет необходимости. "Они хотят заключить мир, и я полностью за это. Если этого не произойдет, мы готовы, хотим и можем, но я не думаю, что нам придется это делать", - добавил он.

Трамп во время приема Нетаньяху выразил оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Газе08.07.25, 10:03 • 491 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Стив Уиткофф
Израиль
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
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