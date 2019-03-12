Справа Мартиненка: суд не задовольнив заяву Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Суд залишив заяву керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про перегляд рішення щодо відводу прокурора у справі екс-депутата Миколи Мартиненка без задоволення. Про це повідомила прес-служба САП, передає УНН.
Як повідомили в прес-службі, 12 березня 2019 року за участі прокурорів САП в Шевченківському районному суді міста Києва відбулось чергове судове засідання з розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням низки осіб, у тому числі екс-народного депутата Миколи Мартиненка, а також діючих і колишніх посадових осіб ДП "СхідГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом" у заволодінні коштами цих підприємств в особливо великих розмірах, створенні злочинної організації та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За результатом розгляду заяви керівника САП Назара Холодницького про перегляд рішення суду, яким прокурор Андрій Перов був відсторонений від участі в справі, суд прийняв рішення про залишення заяви без задоволення. Питання щодо оскарження прийнятого судом рішення буде вирішено після ознайомлення з його повним текстом.
Також суд сьогодні дослідив 2 томи матеріалів справи, серед яких – докази, надані стороною обвинувачення, що стосуються закупівлі уранового оксидного концентрату ДП "СхідГЗК" у австрійської фірми "Штоєрман".
На наступному судовому засіданні, що відбудеться о 9:00 год. 19 березня 2019 року, суд планує продовжити досліджувати докази сторони обвинувачення.
Нагадаємо, "Справа Мартиненка", за даними НАБУ, - умовна назва кримінального провадження за фактами заволодіння коштами двох стратегічно важливих державних підприємств України: "Східного гірничо-збагачувального комбінату" і "Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Через корупцію, викриту НАБУ, державі як єдиному власнику двох підприємств, завдано шкоду на суму понад 695 млн грн (ДП "СхідГЗК" - 17,29 млн дол. США, ДП "НАЕК "Енергоатом" - 6,4 млн євро).
20 квітня 2017 року екс-нардепа Мартиненка було затримано та повідомлену йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-нардепу.