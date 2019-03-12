Дело Мартыненко: суд не удовлетворил заявление Холодницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Суд оставил заявление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о пересмотре решения по отводу прокурора по делу экс-депутата Николая Мартыненко без удовлетворения. Об этом сообщила пресс-служба САП, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, 12 марта 2019 года при участии прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению ряда лиц, в том числе экс-народного депутата Николая Мартыненко, а также действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом" в завладении средствами этих предприятий в особо крупных размерах, создании преступной организации и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
По результатам рассмотрения заявления руководителя САП Назара Холодницкого о пересмотре решения суда, которым прокурор Андрей Перов был отстранен от участия в деле, суд принял решение об оставлении заявления без удовлетворения. Вопрос об обжаловании принятого судом решения будет решен после ознакомления с его полным текстом.
Также суд сегодня исследовал 2 тома материалов дела, среди которых - доказательства, предоставленные стороной обвинения, касающиеся закупки уранового оксидного концентрата ГП "ВостГОК" в австрийской фирмы "Штоерман".
На следующем судебном заседании, которое состоится в 9:00 ч. 19 марта 2019 года, суд планирует продолжить исследовать доказательства стороны обвинения.
Напомним, "Дело Мартыненко", по данным НАБУ, - условное название уголовного производства по фактам завладения средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Из-за коррупции, уличенной НАБУ, государству как единственному владельцу двух предприятий, нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн (ГП "ВостГОК" - 17290000 долл., ГП "НАЭК "Энергоатом" - 6400000 евро).
20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и ему сообщено о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".