Справа ексголови Фонду держмайна: посадовцю "Укрнафти" суд визначив заставу у 9 млн гривень
Київ • УНН
Суд призначив 9 мільйонів гривень застави для посадовця "Укрнафти" у справі щодо заволодіння понад 400 млн грн коштів держпідприємств.
Вищий антикорупційний суд застосував до одного з учасників очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, а саме колишнього першого заступника голови ФДМУ Дениса Кудіна, запобіжний захід у вигляді 9 млн грн застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про експершого заступника голови ФДМУ, який є чинним посадовцем ПАТ "Укрнафта" Дениса Кудіна.
17 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував до одного з учасників очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, а саме колишнього першого заступника голови ФДМУ, запобіжний захід у вигляді 9 млн грн застави
Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
• прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
• не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
• повідомляти детектива, прокурор чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
• утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
• здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.
"Строк дії обов'язків – до 17.03.2024 року", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Посадовцю ПАТ "Укрнафта", колишньому першому заступнику голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка Денису Кудіну повідомили про підозру у справі щодо заволодіння понад 400 млн грн коштів держпідприємств.
Додамо
У березні 2023 року викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 400 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".
Перший епізод — щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі), другий – на "Об’єднаній гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ). Також особам інкриміновано легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.