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Дело экс-главы Фонда госимущества: чиновнику "Укрнафты" суд определил залог в 9 млн гривен

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 13:15  •  3100 просмотра

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Суд назначил 9 миллионов гривен залога для чиновника "Укрнафты" по делу о завладении более 400 млн грн средств госпредприятий.

Высший антикоррупционный суд применил к одному из участников возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации, а именно бывшего первого заместителя председателя ФГИУ Дениса Кудина, меру пресечения в виде 9 млн грн залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь об экс-первом заместителе председателя ФГИУ, который является действующим должностным лицом ПАО "Укрнафта" Дениса Кудина.

 17 января 2024 года следственный судья ВАКС применил к одному из участников возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации, а именно бывшему первому заместителю председателя ФГИУ, меру пресечения в виде 9 млн грн залога

- говорится в сообщении.

Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

- не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"Срок действия обязанностей - до 17.03.2024 года", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Должностному лицу ПАО "Укрнафта", бывшему первому заместителю председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко Денису Кудину сообщили о подозрении по делу о завладении более 400 млн грн средств госпредприятий.

Добавим

В марте 2023 года разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 400 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

Первый эпизод - о коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству), второй - на "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). Также лицам инкриминируется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Справа ексголови Фонду держмайна: посадовцю "Укрнафти" суд визначив заставу у 9 млн гривень
Case of ex-head of the State Property Fund: court sets bail for Ukrnafta official at UAH 9 million
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