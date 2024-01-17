Дело экс-главы Фонда госимущества: чиновнику "Укрнафты" суд определил залог в 9 млн гривен
Киев • УНН
Суд назначил 9 миллионов гривен залога для чиновника "Укрнафты" по делу о завладении более 400 млн грн средств госпредприятий.
Высший антикоррупционный суд применил к одному из участников возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации, а именно бывшего первого заместителя председателя ФГИУ Дениса Кудина, меру пресечения в виде 9 млн грн залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Как стало известно УНН из собственных источников речь об экс-первом заместителе председателя ФГИУ, который является действующим должностным лицом ПАО "Укрнафта" Дениса Кудина.
17 января 2024 года следственный судья ВАКС применил к одному из участников возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации, а именно бывшему первому заместителю председателя ФГИУ, меру пресечения в виде 9 млн грн залога
Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
"Срок действия обязанностей - до 17.03.2024 года", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Должностному лицу ПАО "Укрнафта", бывшему первому заместителю председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко Денису Кудину сообщили о подозрении по делу о завладении более 400 млн грн средств госпредприятий.
Добавим
В марте 2023 года разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 400 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод" и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".
Первый эпизод - о коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству), второй - на "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). Также лицам инкриминируется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.
Дело экс-главы Фонда госимущества: чиновнику "Укрнафты" суд определил залог в 9 млн гривен
Суд назначил 9 миллионов гривен залога для чиновника "Укрнафты" по делу о завладении более 400 млн грн средств госпредприятий.
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