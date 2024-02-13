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Споживання електрики на низькому для зими рівні, без світла понад 350 населених пунктів - Укренерго

Споживання електрики на низькому для зими рівні, без світла понад 350 населених пунктів - Укренерго

Київ • УНН

 • 30096 перегляди

Споживання електроенергії в Україні залишається низьким у зимовий період, є відключення понад 350 населених пунктів

Споживання електроенергії в Україні тримається на низькому, як для зими, рівні. Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 354 населені пункти, через підтоплення без світла 24 споживачі на Закарпатті. Про це повідомили у вівторок в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Через потепління споживання продовжує триматись на досить низькому, як для зими, рівні", - ідеться у повідомленні Укренерго у соцмережах.

Вчора, 12 лютого, як повідомляється, добовий максимум споживання був зафіксований близько 10:00. Його рівень був на 5% нижче, ніж у попередній робочий день - п'ятницю, 9 лютого. Сьогодні, 13 лютого, станом на 09:30 рівень споживання електроенергії на 0,4% вищий за відповідний показник 12 лютого, повідомили в компанії.

"Електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується", - зазначили у НЕК.

В Укренерго вказали, що вночі російськими БпЛА пошкоджено обладнання ТЕС на Дніпропетровщині. "Пошкоджено обладнання однієї з теплових електростанцій (ТЕС). Електропостачання споживачів не переривалось, застосування будь-яких графіків відключень не прогнозується. Зафіксовано порушення в теплопостачанні міста Дніпро", - повідомили в Укренерго.

Через пошкодження на ТЕС односторонньо вимкнулись одна магістральна повітряна та одна кабельна лінії НЕК "Укренерго", додали у компанії.

"У Дніпропетровській області відновлено живлення 69 657 споживачів, які були знеструмлені під час попередніх атак на енергетичну інфраструктуру регіону. На ранок через бойові дії знеструмлено 52 споживачі в Нікопольському районі", - зазначили у НЕК.

У Харківській області, як вказано, триває відновлення електромереж на вулицях, які постраждали під час атаки на нафтобазу.

"Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 354 населені пункти. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей. У зв’язку з підтопленням знеструмлено 24 споживачі в Закарпатській області. З технічних причин є відключення в Дніпропетровській, Київській, Чернігівській областях", - повідомили в Укренерго.

Експорт сьогодні здійснюється в нічні та денні години в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. Імпорт електроенергії здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Румунії та Молдови, вказали у НЕК.

Енергосистема України працює стабільно та без дефіциту попри атаки рф на об'єкти енергетики - Міненерго13.02.24, 09:59 • 91756 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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