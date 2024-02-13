Потребление электричества на низком для зимы уровне, без света более 350 населенных пунктов - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине держится на низком, как для зимы, уровне. Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 354 населенных пункта, из-за подтопления без света 24 потребителя на Закарпатье. Об этом сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

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"Из-за потепления потребление продолжает держаться на достаточно низком, как для зимы, уровне", - говорится в сообщении Укрэнерго в соцсетях.

Вчера, 12 февраля, как сообщается, суточный максимум потребления был зафиксирован около 10:00. Его уровень был на 5% ниже, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 9 февраля. Сегодня, 13 февраля, по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии на 0,4% выше соответствующего показателя 12 февраля, сообщили в компании.

"Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется", - отметили в НЭК.

В Укрэнерго указали, что ночью российскими БпЛА повреждено оборудование ТЭС в Днепропетровской области. "Повреждено оборудование одной из тепловых электростанций (ТЭС). Электроснабжение потребителей не прерывалось, применение каких-либо графиков отключений не прогнозируется. Зафиксированы нарушения в теплоснабжении города Днепр", - сообщили в Укрэнерго.

Из-за повреждения на ТЭС односторонне выключились одна магистральная воздушная и одна кабельная линии НЭК "Укрэнерго", добавили в компании.

"В Днепропетровской области восстановлено питание 69 657 потребителей, которые были обесточены во время предыдущих атак на энергетическую инфраструктуру региона. На утро из-за боевых действий обесточены 52 потребителя в Никопольском районе", - отметили в НЭК.

В Харьковской области, как указано, продолжается восстановление электросетей на улицах, пострадавших во время атаки на нефтебазу.

"Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 354 населенных пункта. Есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областей. В связи с подтоплением обесточены 24 потребителя в Закарпатской области. По техническим причинам есть отключения в Днепропетровской, Киевской, Черниговской областях", - сообщили в Укрэнерго.

Экспорт сегодня осуществляется в ночные и дневные часы в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Импорт электроэнергии осуществляется в утренние и вечерние часы из Словакии, Румынии и Молдовы, указали в НЭК.

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