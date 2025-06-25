Школа лідерів громад 2.0 оголошує набір — гранти до 1 млн грн для реалізації ідей

Школа лідерів громад 2.0 — це продовження пілотного проєкту, який стартував у 2024 році. Минулоріч понад 40 представників місцевого самоврядування пройшли інтенсивне навчання з командної роботи, проєктного менеджменту та написання грантових заявок. У межах ініціативи 7 громад отримали фінансування від 500 тис. до 1 млн грн на реалізацію власних ідей.

"МХП у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді" розвиває не лише грантові програми та соціальні ініціативи, а й системно інвестує в навчання та розвиток людей, які здатні творити зміни у своїх громадах. Ми переконані: лише стратегічна співпраця бізнесу, влади та громад із фокусом на довгостроковий вплив забезпечує сталий розвиток регіонів", — зазначив Володимир Забела, керівник групи регіонального розвитку МХП.

Цього року учасниками Школи стануть 50 активістів з 13 областей України, які пройдуть навчання з проєктного менеджменту, фандрейзингу, соціального підприємництва та лідерства, а також отримають можливість залучити грант від 500 тис. до 1 млн грн на реалізацію власних ініціатив у сфері енергоефективності, розвитку молоді та ветеранської політики.

"Це не просто навчальна програма, це платформа для формування відповідальних і проактивних лідерів, це інвестиція в майбутнє українських громад. Ми бачимо, як знання та навички, здобуті учасниками, трансформуються у реальні зміни – від проєктів розвитку до впевненого лідерства. Продовження ініціативи у форматі 2.0 – це крок до ще ширшого впливу та сталого розвитку місцевого самоврядування в Україні", — зазначив Микола Трофименко, ректор Маріупольського державного університету.

Що чекає на учасників:

• вересень – листопад 2025 року: навчання у форматі онлайн та офлайн тренінгів;

• листопад – грудень 2025 року: підготовка, захист і відбір проєктів-переможців;

• 2026 рік: реалізація обраних проєктів за підтримки грантів (на умовах співфінансування не менше 50% від суми гранту).

Навчання є безкоштовним, а під час офлайн-сесій учасникам забезпечується проживання та харчування.

Хто може подати заявку?

Представники громад з таких областей: Черкаська, Київська, Вінницька, Сумська, Івано-Франківська, Хмельницька, Львівська, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська, Чернігівська, Волинська, Житомирська.

Обов’язкова умова — наявність ідеї проєкту за одним із пріоритетних напрямів: енергоефективність; розвиток молоді; ветеранська політика.

Як податися?

Заповніть аплікаційну форму за посиланням.

Дедлайн подачі — 11 липня 2025 року.