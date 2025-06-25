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Школа лидеров общин 2.0 объявляет набор — гранты до 1 млн грн для реализации идей

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді" в сотрудничестве с Мариупольским государственным университетом объявляет набор в Школу лидеров общин 2.0 — образовательно-грантовой программе для местных лидеров, которые стремятся воплощать изменения в своих общинах.

Школа лидеров общин 2.0 объявляет набор — гранты до 1 млн грн для реализации идей

Школа лидеров общин 2.0 — это продолжение пилотного проекта, который стартовал в 2024 году. В прошлом году более 40 представителей местного самоуправления прошли интенсивное обучение по командной работе, проектному менеджменту и написанию грантовых заявок. В рамках инициативы 7 общин получили финансирование от 500 тыс. до 1 млн грн на реализацию собственных идей.

"МХП в партнерстве с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" развивает не только грантовые программы и социальные инициативы, но и системно инвестирует в обучение и развитие людей, которые способны творить изменения в своих общинах. Мы убеждены: только стратегическое сотрудничество бизнеса, власти и общин с фокусом на долгосрочное влияние обеспечивает устойчивое развитие регионов", — отметил Владимир Забела, руководитель группы регионального развития МХП.

В этом году участниками Школы станут 50 активистов из 13 областей Украины, которые пройдут обучение по проектному менеджменту, фандрейзингу, социальному предпринимательству и лидерству, а также получат возможность привлечь грант от 500 тыс. до 1 млн грн на реализацию собственных инициатив в сфере энергоэффективности, развития молодежи и ветеранской политики.

"Это не просто учебная программа, это платформа для формирования ответственных и проактивных лидеров, это инвестиция в будущее украинских общин. Мы видим, как знания и навыки, полученные участниками, трансформируются в реальные изменения – от проектов развития до уверенного лидерства. Продолжение инициативы в формате 2.0 – это шаг к еще более широкому влиянию и устойчивому развитию местного самоуправления в Украине", отметил Николай Трофименко, ректор Мариупольского государственного университета.

Что ждет участников:

• сентябрь – ноябрь 2025 года: обучение в формате онлайн и офлайн тренингов;

• ноябрь – декабрь 2025 года: подготовка, защита и отбор проектов-победителей;

• 2026 год: реализация выбранных проектов при поддержке грантов (на условиях софинансирования не менее 50% от суммы гранта).

Обучение является бесплатным, а во время офлайн-сессий участникам обеспечивается проживание и питание.

Кто может подать заявку?

Представители общин из таких областей: Черкасская, Киевская, Винницкая, Сумская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Львовская, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская, Черниговская, Волынская, Житомирская.

Обязательное условие — наличие идеи проекта по одному из приоритетных направлений: энергоэффективность; развитие молодежи; ветеранская политика.

Как подать заявку?

Заполните аппликационную форму по ссылке. 

Дедлайн подачи — 11 июля 2025 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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