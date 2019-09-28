Сенцов розповів як його катували в російському ув’язнені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов розповів як його катували у російських тюрмах. Про це Сенцов розповів для інтерв’ю виданню DW, передає УНН.
На запитання від інтерв’юєра до Сенцова, чи катували його, той відповів:
“Увечері допитували, вночі. Оперативники ФСБ били, душили пакетом, били кийками по п’ятах. Роздягали, погрожували зґвалтувати. Такі ось звичайні допити. Це нічого незвичайного, це для вас може бути якийсь шок, але, як був у тюрмах, я такого надивився, такого наслухався, що розумію, що це легка програма така”, — розповів український режисер.
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Нагадаємо, стало відомо, коли Сенцов отримає присуджену премію Сахарова.
Раніше Карпюк розповів про те, як російські тюремники катували його та Клиха.