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Сенцов рассказал как его пытали в российском заключеннии

Киев • УНН

 • 18661 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов рассказал как его пытали в российских тюрьмах. Об этом Сенцов рассказал для интервью изданию DW, передает УНН.

Сенцов рассказал как его пытали в российском заключеннии

На вопрос от интервьюера к Сенцову, пытали ли его, тот ответил:

“Вечером допрашивали, ночью. Оперативники ФСБ били, душили пакетом, били дубинками по пяткам. Раздевали, угрожали изнасиловать. Такие вот обычные допросы. Это ничего необычного, это для вас может быть какой-то шок, но, как был в тюрьмах, я такого насмотрелся, такого наслушался, что понимаю, что это легкая программа такая”, — рассказал украинский режиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенцов: я хотел бы, чтобы Путин ответил в суде Гааги

Напомним, стало известно, когда Сенцов получит присужденную премию Сахарова.

Ранее Карпюк рассказал о том, как российские тюремщики пытали его и Клих.

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