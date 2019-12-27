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Ще один російський телеканал заявив, що купив серіал виробництва “Кварталу 95” - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російський телеканал СТС купив серіал “Папік” виробництва студії “Квартал 95”, повідомив російському виданню “Коммерсант” представник телеканалу, передає УНН

На сайті СТС уже оприлюднили анонс серіалу. Він має вийти в ефір 20 січня 2020 року.

“Квартал 95” наразі не коментував цю інформацію.

Прем’єра серіалу “Папік” на українському телебаченні відбулась 2 грудня.

Це вже другий продукт “Кварталу 95”, який з’явиться на російському телебаченні за останній час. У середині грудня телеканал ТНТ показав три епізоди першого сезону серіалу “Слуга народу” з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.

Згодом на телеканалі повідомили, що не збиралися показувати в ефірі весь серіал і завершили його трансляцію. Там розповіли, що перший сезон можна подивитися в онлайн-кінотеатрі Premier, який разом із ТНТ входить до холдингу “Газпром-Медіа”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ вирізали жарт про Путіна з першої серії серіалу “Слуга народу”

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