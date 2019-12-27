Ще один російський телеканал заявив, що купив серіал виробництва “Кварталу 95” - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російський телеканал СТС купив серіал “Папік” виробництва студії “Квартал 95”, повідомив російському виданню “Коммерсант” представник телеканалу, передає УНН.
На сайті СТС уже оприлюднили анонс серіалу. Він має вийти в ефір 20 січня 2020 року.
“Квартал 95” наразі не коментував цю інформацію.
Прем’єра серіалу “Папік” на українському телебаченні відбулась 2 грудня.
Це вже другий продукт “Кварталу 95”, який з’явиться на російському телебаченні за останній час. У середині грудня телеканал ТНТ показав три епізоди першого сезону серіалу “Слуга народу” з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським у головній ролі.
Згодом на телеканалі повідомили, що не збиралися показувати в ефірі весь серіал і завершили його трансляцію. Там розповіли, що перший сезон можна подивитися в онлайн-кінотеатрі Premier, який разом із ТНТ входить до холдингу “Газпром-Медіа”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РФ вирізали жарт про Путіна з першої серії серіалу “Слуга народу”