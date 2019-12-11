Російський телеканал ТНТ зняв з ефіру серіал "Слуга народу" з Зеленським після одного дня показу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російський телеканал ТНТ прибрав з телеефіру український серіал "Слуга народу", головну роль в якому виконав Президент України Володимир Зеленський. Перші три серії були показані в ефірі каналу, що належить "Газпром медіа", в середу, 11 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Ведомости".
Раніше в телепрограмі було зазначено, що продовження серіалу буде виходити в ефірі ТНТ з 19:00 до 20:30 12 і 13 грудня. Тепер в цей час покажуть серіали "Інтерни" і "СашаТаня".
Видання зазначило, що канал дуже швидко міняв програму - навіть на 22:00 в мобільній і деськтопной версіях сайту ТНТ були вказані різні заміни для "Слуги народу". В одній це були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій - "Інтерни" і "СашаТаня".
Представник ТНТ заявив "Ведомостям", що канал з самого початку не збирався показувати більше трьох перших серій "Слуги народу" в ефірі. "Цілком перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі PREMIER", - стверджує він.
Анонс ТНТ про щоденні показі "Слуги народу" в ефірі представник каналу назвав "маркетинговим ходом по підвищенню впізнаваності платформи". Він не відповів на питання, чому ТНТ вирішив показати весь сезон "Слуги народу" тільки в інтернеті, тим більше що серіал з травня доступний в онлайн-кінотеатрі "Кинопоиск" (належить "Яндексу").
За словами представника ТНТ, весь сезон сатиричної комедії буде доступний в онлайн-кінотеатрі PREMIER з 12 грудня. Однак увечері 11 грудня ніяких згадок про серіал на цій платформі не було.
Нагадаємо, 11 грудня з трансляції першої серії "Слуги народу" на центральні регіони Росії вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна. При цьому в східних регіонах, де через різницю в часі прем'єра відбулася раніше, цей жарт показали.
За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм, належні йому за статусом. Прем'єр-міністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як "Хубло". Герой Зеленського дивується: "Путін - Хубло?"