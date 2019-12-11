Російський телеканал ТНТ зняв з ефіру серіал "Слуга народу" з Зеленським після одного дня показу

Раніше в телепрограмі було зазначено, що продовження серіалу буде виходити в ефірі ТНТ з 19:00 до 20:30 12 і 13 грудня. Тепер в цей час покажуть серіали "Інтерни" і "СашаТаня".

Видання зазначило, що канал дуже швидко міняв програму - навіть на 22:00 в мобільній і деськтопной версіях сайту ТНТ були вказані різні заміни для "Слуги народу". В одній це були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій - "Інтерни" і "СашаТаня".

Представник ТНТ заявив "Ведомостям", що канал з самого початку не збирався показувати більше трьох перших серій "Слуги народу" в ефірі. "Цілком перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі PREMIER", - стверджує він.

Анонс ТНТ про щоденні показі "Слуги народу" в ефірі представник каналу назвав "маркетинговим ходом по підвищенню впізнаваності платформи". Він не відповів на питання, чому ТНТ вирішив показати весь сезон "Слуги народу" тільки в інтернеті, тим більше що серіал з травня доступний в онлайн-кінотеатрі "Кинопоиск" (належить "Яндексу").

За словами представника ТНТ, весь сезон сатиричної комедії буде доступний в онлайн-кінотеатрі PREMIER з 12 грудня. Однак увечері 11 грудня ніяких згадок про серіал на цій платформі не було.

Нагадаємо, 11 грудня з трансляції першої серії "Слуги народу" на центральні регіони Росії вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна. При цьому в східних регіонах, де через різницю в часі прем'єра відбулася раніше, цей жарт показали.

За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм, належні йому за статусом. Прем'єр-міністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як "Хубло". Герой Зеленського дивується: "Путін - Хубло?"