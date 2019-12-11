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У РФ вирізали жарт про Путіна з першої серії серіалу "Слуга народу" - ЗМІ

У РФ вирізали жарт про Путіна з першої серії серіалу "Слуга народу" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 17253 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Російський телеканал ТНТ вирізав жарт про президента Росії Володимира Путіна з першого епізоду серіалу “Слуга народу”, де головну роль зіграв чинний Президент України Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на російську редакцію BBC.

Жарт прибрали з серії, показаної в Москві, пише ЗМІ. Також про це повідомляють користувачі соцмереж.

У першій серії телешоу герой Зеленського Василь Голобородько вибирає годинник. Його помічник розповідає, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot (він вимовляє її назву як “хубло”). У відповідь Голобородько дивується: “Путін — хубло”?

Як зазначає BBC, cаме цей момент з версії, показаної ТНТ в російській столиці, був вирізаний. Причому склейка була помітна. У середу ТНТ повинен показати перші три серії “Слуги народу”.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков напередодні прем’єри заявив, що Путін не дивився серіал і навряд чи буде — у нього немає часу.

Про те, що “Слугу народу” вперше покажуть на російському телебаченні, стало відомо на наступний день після першої особистої зустрічі Зеленського і Путіна. Вона відбулася 9 грудня в Парижі в рамках саміту “нормандської четвірки”.

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