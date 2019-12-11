В РФ вырезали шутку про Путина из первой серии сериала "Слуга народа" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Российский телеканал ТНТ вырезал шутку о президенте России Владимира Путина с первого эпизода сериала “Слуга народа”, где главную роль сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на российскую редакцию BBC.
Шутку убрали из серии, показанной в Москве, пишет СМИ. Также об этом сообщают пользователи соцсетей.
В первой серии телешоу герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Его помощник рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (он произносит ее название как “хубло”). В ответ Голобородько удивляется: “Путин — хубло”?
Как отмечает BBC, именно этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан. Причем склейка была заметна. В среду ТНТ должен показать первые три серии “Слуги народа”.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне премьеры заявил, что Путин не смотрел сериал и вряд ли будет — у него нет времени.
О том, что “Слугу народа” впервые покажут на российском телевидении, стало известно на следующий день после первой личной встречи Зеленского и Путина. Она состоялась 9 декабря в Париже в рамках саммита “нормандской четверки”.