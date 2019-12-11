Серіал "Слуга народу" із Зеленським вперше вийде на російському телебаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. 11 грудня російський телеканал ТНТ розпочинає показ серіал "Слуга народу", головну роль в якому зіграв Президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал ТНТ.
Зазначається, що серіал буде вперше показаний на російському телебаченні. Його показ відбуватиметься у прайм-тайм о 19:00.
Нагадаємо, після того, як у низці ЗМІ з'явилася інформація про те, що на сайті адміністрації президента Росії для ілюстрування Президента України Володимира Зеленського використовують фото з серіалу "Слуга народу", зображення замінили на інший знімок.
Так, у повідомленні від 25 листопада про телефонну розмову між Володимиром Путіним з українським колегою, на сайті Кремля використовували зображення кіноперсонажа "Василя Голобородька" з серіалу "Слуга народу".