Сериал "Слуга народа" с Зеленским впервые выйдет на российском телевидении

Отмечается, что сериал будет впервые показан на российском телевидении. Его показ состоится в прайм-тайм в 19:00.

Напомним, после того, как в ряде СМИ появилась информация о том, что на сайте администрации президента России для иллюстрирования Президента Украины Владимира Зеленского используют фото из сериала "Слуга народа", изображение заменили на другой снимок.

Так, в сообщении от 25 ноября о телефонном разговоре между Владимиром Путиным с украинским коллегой, на сайте Кремля использовали изображения киноперсонажа "Василия Голобородько" из сериала "Слуга народа".