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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 96700 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 58565 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 100664 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 113730 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145057 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 146698 просмотра

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Сериал "Слуга народа" с Зеленским впервые выйдет на российском телевидении

Сериал "Слуга народа" с Зеленским впервые выйдет на российском телевидении

Киев  •  УНН

 • 54285 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. 11 декабря российский телеканал ТНТ начинает показ сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ТНТ.

Отмечается, что сериал будет впервые показан на российском телевидении. Его показ состоится в прайм-тайм в 19:00.

Напомним, после того, как в ряде СМИ появилась информация о том, что на сайте администрации президента России для иллюстрирования Президента Украины Владимира Зеленского используют фото из сериала "Слуга народа", изображение заменили на другой снимок.

Так, в сообщении от 25 ноября о телефонном разговоре между Владимиром Путиным с украинским коллегой, на сайте Кремля использовали изображения киноперсонажа "Василия Голобородько" из сериала "Слуга народа".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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