Сериал "Слуга народа" с Зеленским впервые выйдет на российском телевидении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. 11 декабря российский телеканал ТНТ начинает показ сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ТНТ.
Отмечается, что сериал будет впервые показан на российском телевидении. Его показ состоится в прайм-тайм в 19:00.
Напомним, после того, как в ряде СМИ появилась информация о том, что на сайте администрации президента России для иллюстрирования Президента Украины Владимира Зеленского используют фото из сериала "Слуга народа", изображение заменили на другой снимок.
Так, в сообщении от 25 ноября о телефонном разговоре между Владимиром Путиным с украинским коллегой, на сайте Кремля использовали изображения киноперсонажа "Василия Голобородько" из сериала "Слуга народа".