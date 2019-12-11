У Кремлі заявили, що Путін не буде дивитися серіал "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін не дивився і не збирається дивитися серіал "Слуга народу", в головній ролі в якому знявся Президент України Володимир Зеленський. Про це у середу журналістам заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Він (Володимир Путін - ред.) не дивиться серіалів, тому я переконаний, що він не дивився ("Слугу народу" - ред.), і переконаний, що дивитися не буде, бо часу у нього немає", - сказав прессекретар президента РФ.
Пєсков також заявив, що навіть не знав про плани російського телеканалу показати український серіал.
Нагадаємо, 11 грудня російський телеканал ТНТ починає показ серіалу "Слуга народу". Відзначається, що серіал буде вперше показаний на російському телебаченні. Його показ відбудеться в прайм-тайм о 19:00.