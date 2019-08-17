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СБУ закрила справу про державну зраду, де згадувався Портнов

СБУ закрила справу про державну зраду, де згадувався Портнов

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Служба безпеки України закрила кримінальне провадження про державну зраду, в якій згадувався ексрадник Віктора Януковича Андрій Портнов. Про це сам Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Фейкові зусилля Порошенко прив’язати мене до справи про держзраді і нібито мою участь в окупації Криму отримали своє процесуальне завершення. Кримінальну справу закрито”, — написав колишній радник Януковича.

Як підтвердження своїх слів Портнов навів листи з прокуратури АР Крим і СБУ.

У листі прокуратури АРК від 16 серпня, адвокату Андрія Портнова повідомили, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.

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Додається, що у прокуратури немає проваджень, в яких Портнов мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.

У свою чергу лист СБУ адвокату Портнова свідчить про те, що про підозру Портнову не повідомляли і в розшук його не оголошували.

Нагадаємо, суд задовольнив позов Портнова про стягнення 7,5 млн грн збитків через дії ГПУ і МЗС.

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